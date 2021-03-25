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Поветкин рассказал, какие ошибки исправил перед реваншем с Уайтом

18:45, 25 марта 2021
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал об ошибках, которые он исправил перед реваншем с британцем Диллианом Уайтом. Слова россиянина приводит «Р-Спорт».

Мы проанализировали прошлую встречу, посмотрели на ошибки, мысленно я все прокрутил в голове, в парах старался исправлять эти ошибки... Мы уделили большое внимание защите, тому, чтобы держать руки в нужном положении и чтобы входить на среднюю или ближнюю дистанции с ударами, блоками или уклонами, — сказал Поветкин.

Реванш с Уайтом пройдёт 27 марта в Гибралтаре.

Первый их бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна под Лондоном и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде.

NEWS.ru написал материал с прогнозом на предстоящий поединок.

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