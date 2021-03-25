Поветкин рассказал, какие ошибки исправил перед реваншем с Уайтом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион ACA в лёгком весе бразилец Фелипе Фроэс не смог сделать вес перед боем за титул в полулёгком весе с Магомедрасулом Хасбулаевым, который пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге в рамках турнира АСА 120. Как сообщает пресс-служба АСА, Фроэс показал на весах 66,7 кг, превысив на 400 граммов лимит весовой категории.

Таким образом, по решению лиги претендовать на титул в случае победы сможет только Хасбулаев, который успешно вписался в лимит весовой категории. Кроме того, Фроэс отдаст сопернику 10 процентов от своего...