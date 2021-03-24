Дело тёмное: как сложится реванш Поветкин — Уайт

Вот и настал момент «Икс»: дважды переносившийся реванш Александра Поветкина с Диллианом Уайтом сейчас уже никуда не денется. Оба боксёра прибыли на место встречи — в Гибралтар — и готовы завершить начатое. Как может сложиться самый ожидаемый бой весны (особенно для российских фанатов), и как по нашему мнению, он сложится — расскажем прямо здесь.

Важность реванша Поветкина с Уайтом намного выше, чем может показаться. От результата это боя зависят карьеры обоих боксёров, особенно это касается Александра. Ему 41 год, и если он окажется в нокауте, то единственное, на что он сможет претендовать после этого — пару локальных поединков, с очень далёкими от лидирующих позиций оппонентами. Ни о каком Джошуа, Фьюри или Уайлдере не будет идти и речи.

В первую очередь, дело — в возрасте. Месяц назад Андрей Рябинский, промоутер и друг Александра, сказал, что будет просить его завершить карьеру после Уайта в любом случае. Если Саша победит — у него запасе будет ещё, как минимум, один супер-бой. Если проиграет — только прощальный, с кем-то из середнячков. Нужно ли ему это? Вряд ли.

Для Уайта ситуация ещё более сложная. В Англии его продают как около-топа, который в любой момент может выйти и вырубить кого угодно, включая даже чемпиона. Апперкот Поветкина полгода назад сильно ударил по этой репутации, а второй нокаут — прибьёт окончательно. Разница в том, что Диллиану не 41, а 32 и становиться сбитым лётчиком в этом возрасте намного обиднее.

Изначально реванш должен был пройти 21 ноября — всего через три месяца после первого боя, но в планы вмешался коронавирус. Им переболел Поветкин, и в интервью NEWS.ru он подробно рассказал, как именно это было. Уайт в историю не поверил, но это его проблемы.

В новую дату — 6 марта бой не состоялся из-за нового штамма COVID в Великобритании, поэтому поединок перенесли в Гибралтар — там можно подраться на футбольной арене, со зрителями.

Кому на руку семимесячная пауза между боями вместо трёхмесячной? Обоим. У Уайта было больше времени на то, чтобы отойти от нокаута, у Поветкина — от коронавируса. Второе важнее первого, потому что COVID — штука коварная, и никто точно не знает, какие от неё могут быть последствия. Боец UFC Хамзат Чимаев, к примеру, вообще на эмоциях о завершении карьеры объявил, так как не мог нормально дышать после вируса, почти сознание терял на тренировках.

В реванше, как и в первом бою, есть три варианта развития событий. Первый — Уайт снова будет доминировать по очкам и снова нарвётся на нокаутирующий удар от Александра. Второй — он будет доминировать по очкам и на этот раз ошибки не допустит. Бой пройдёт 12 раундов и закончится единогласным решением в пользу англичанина. Третий — Уайт будет лидировать по очкам и найдёт момент для того, чтобы закончить бой в свою пользу досрочно.

Диллиан Уайт vk.com/dillianwhyte_c

Чего точно не будет — Саша не выиграет бой решением. За счёт длины рук — они у Диллиана на 14 сантиметров достают дальше, чем у соперника — он будет эффективно использовать джеб и забирать с помощью него раунд за раундом. Что-то украдёт и Поветкин, но этого не будет достаточно. Шанс Александра — только в нокауте. Во всяком случае, так кажется на основании того, что мы видели семь месяцев назад. Работу над ошибками никто не отменял, но исправить антропометрические данные невозможно, да и принципиально изменить стиль ведения боя за полгода — тоже.

Какой из сценариев мы увидим в субботу? Рискнём предположить, что первый. Дело в том, что Уайт имеет одну очень серьёзную слабость, которая пока не позволила ему стать чемпионом мира, и скорее всего никогда и не позволит — по нему очень легко попасть. Он — как статичная мишень, на ногах малоподвижен, стоит прямо перед тобой, бей-не хочу. Для такого опытного бойца, как Поветкин это — то что доктор выписал. Уайт и сам бьёт будь здоров, но пропускает так же легко.

Поэтому всё снова будет зависеть от Александра. Если они с тренером Иваном Кирпой сделали правильные выводы и на этот раз не будут ловить все джебы лицом, то рано или поздно Саша донесёт что-то из своего арсенала: либо правый боковой на скачке, либо апперкот. И это будет финиш для Диллиана. Поветкин — намного более качественный и обученный боксёр, чем Уайт, и он может спокойно доказать это снова.