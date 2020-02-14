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Арестованный за хранение наркотиков боксёр Георгий Кушиташвили пожизненно отстранен от выступлений за сборную страны, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Наше решение — жестко наказать, по всей строгости, — приводит его слова пресс-служба организации.

Также Кремлёв добавил, что после случая с Кушиташвили тренеров и спортсменов будет проверять независимая лаборатория и по итогам исследования, руководство Федерации незамедлительно будет принимать решения.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России проведет тотальную проверку спортсменов и тренеров после инцидента с Кушиташвили, который будет пожизненно исключен из национальной сборной, писал NEWS.ru.