Порье нокаутировал Макгрегора в главном бою UFC 257

https://static.news.ru/photo/6e26c00c-5e08-11eb-a825-fa163e074e61_660.jpg Дастин Порье Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

В главном бою вечера турнира UFC 257, прошедшего в Абу-Даби, американский легковес Дастин Порье (27-6) нокаутировал Конора Макгрегора (22-5) во втором раунде.

Макрегор успел нанести лишь пару ударов в стойке, после чего Порье оформил первый тейкдаун, но не смог помешать ирландцу подняться и успешно поработать из клинча локтями и коленями. Американец тем временем тратил силы, чтобы стащить соперника на настил. На дистанции Макгрегор был также быстрее и точнее и пару раз потряс Порье плотными ударами, временами переводя линию атак на корпус, но Порье выдержал этот штурм до конца первого раунда.

Затем темп боя начал падать, а Порье действовал от обороны, стараясь дотянуть до поздних раундов, и временами встречал соперника в контратаках. В середине второго раунда он обрушил на ирландца жесточайшую серию, в конце которой жесточайшим ударом с правой отправил Макгрегора в нокаут.

Как сообщал NEWS.ru, американский боксёр Стивен Фултон (19-0, 8 КО) победил по очкам соотечественника Анжело Лео (20-1, 9 КО) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе.