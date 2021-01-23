Фултон победил Лео и стал чемпионом WBO во втором легчайшем весе

https://static.news.ru/photo/4079c9a6-5e08-11eb-998b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/SHOWTIME Sports/youtube.com

Американский боксёр Стивен Фултон (19-0, 8 КО) победил по очкам соотечественника Анжело Лео (20-1, 9 КО) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе.

Поединок двух непобеждённых бойцов получился довольно односторонним. Действующий чемпион и фаворит поединка Лео проигрывал в скорости и мощи своему оппоненту, который владел инициативой почти все 12 раундов.

Все трое судей отдали победу Фултону со счётом 119:109 и 118:110.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC 257 в Абу-Даби экс-чемпион Bellator американец Майкл Чендлер победил нокаутом в первом раунде новозеландца Дэна Хукера.