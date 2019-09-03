Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье Фото: Andy Rowland/www.imago-images.de/Global Look Press

Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что даст отпор россиянину Хабибу Нурмагомедову в их бою, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Очень часто, когда после того, как он (Нурмагомедов — ред.) опрокидывает соперника на настил, его оппонент так там и остается с отключенными руками. Но я дам ему отпор, — приводит слова Порье UFC Countdown.

Американец добавил, что нужно оставаться самим собой на протяжении боя.

Вот тогда увидите, что я лучший в мире, — сказал боец.

Бой Нурмагомедова и Порье станет главным поединком на турнира UFC 242. Россиянин будет защищать свой титул, после победы на ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее чемпион UFC Нурмагомедов рассказал о критике отца и своём сопернике Порье, писал News.ru.

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