Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе американец Дастин Порье заявил, что даст отпор россиянину Хабибу Нурмагомедову в их бою, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Очень часто, когда после того, как он (Нурмагомедов — ред.) опрокидывает соперника на настил, его оппонент так там и остается с отключенными руками. Но я дам ему отпор, — приводит слова Порье UFC Countdown.
Американец добавил, что нужно оставаться самим собой на протяжении боя.
Вот тогда увидите, что я лучший в мире, — сказал боец.
Бой Нурмагомедова и Порье станет главным поединком на турнира UFC 242. Россиянин будет защищать свой титул, после победы на ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее чемпион UFC Нурмагомедов рассказал о критике отца и своём сопернике Порье, писал News.ru.