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Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал о критике отца и своём сопернике Дастине Порье, с которым он скрестит перчатки 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Он меня всегда критикует. Как только бой закончится, я ему звоню. И его разговор начинается не со слов поздравления, а начинается с критики: что я делал, что я не делал,...