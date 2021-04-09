«По-моему, я сломала Интернет»: боксёрша пришла на взвешивание в белье

https://static.news.ru/photo/4615fd1c-9a17-11eb-b739-96000091f725_660.jpg Фото: ebanie_bridges/instagram.com

Австралийская боксёрша Эбани Бриджес пришла на процедуру взвешивания перед боем с Шеннон Кортни (Великобритания) в нижнем белье. Видео и фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

По-моему, я взорвала Интернет, — подписала фотографию Бриджес.

Бой состоится в Лондоне в субботу, 10 апреля. В нём будет разыгран вакантный пояс чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе.

В активе 34-летней Бриджес пять побед в пяти боях (две — нокаутом). Её 27-летняя соперница выиграла шесть поединков (три — досрочно) при одном поражении.

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