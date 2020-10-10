Петр Ян узнал следующего соперника

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился турнир UFC, в главном бою вечера которого встречались будущие претенденты на принадлежащий Петру Яну пояс чемпиона в наилегчайшем весе. Кори Сэндхаген нокаутировал бразильца Марлона Мораэса и стал официальным претендентом. Тагир Уланбеков выиграл дебютный поединок в UFC.

Петр Ян Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сэндхаген опасен для Яна

Американец не обладает такой мощной базой как Алжемейн Стерлинг, но при этом он универсальный боец, что показал в поединке с бразильцем Марлоном Мораэсом. В первом раунде Сэндхаген использовал свою длину рук и активно разбивал защиту соперника ударами ног. Во втором раунде Сэндхаген развернулся и нанёс жёсткий удар по бразильцу, от которого он рухнул.

История Мораэса во многом трагична. Успешный чемпион WSOF так и не смог повторить успех в октагоне и проиграв сейчас Сэнхагену уже не сможет быть претендентом на высокие титулы. Американец же станет следующим контендером после Алджемейна Стерлинга и сможет составить Яну достойную конкуренцию. Он универсален, чтобы считаться опасным оппонентом в любой ситуации.

Барбоза провёл реабилитацию

Представитель команды American Top Team Эдсон Барбоза долго и безуспешно пытается освоиться в полулёгком весе. В бою с иранцем Макваном Амирхани он все три раунда владел преимуществом и разбивал соперника с дистанции. Один из рефери даже отдал ему победу за явным преимуществом, но Барбоза уничтожил своего соперника за счёт ударной техники. Тем самым бразилец прервал неприятную серию поражений.

Тыбура забодал быка

Польский боец Марцин Тыбура провёл очень сложный бой с американцем Беном Ротуэллом. Весь первый раунд Ротуэлл прессовал своего оппонента у сетки, однако затем Тыбура перехватил инициативу, добавил прессинга и провёл успешный тейкдаун. В третьем раунде он добивал оппонента жёсткими ударами сверху, чем обеспечил себе победу. Ротуэлл — крепкий парень с комплекцией быка, но Тыбура смог совладать со своим визави.

Тагир Уланбеков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Успешный дебют Уланбекова

Бывший чемпион Fight Nights и ученик Абдулманапа Нурмагомедова Тагир Уланбеков успешно дебютировал в UFC, победив бразильца Бруно Силву. Поначалу тот пытался отбивать ноги россиянину, но эти атаки были безуспешными. Уланбеков постоянно проводил тейкдауны и успешно встречал соперника с правой и пробивал джеб. Силва получил сильное рассечение под глазом, которое, конечно, отразилось на его бойцовском состоянии.

В перспективе Уланбеков будет успешно выступать в легчайшем и наилегчайшем весе. Победа над бразильцем стала для него первым успешным опытом. В то же время встречи с более серьёзными оппонентами в UFC могут обернуться для него серьёзными проблемами.