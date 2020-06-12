Пётр Ян ответил американскому бойцу UFC, который его высмеял

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Бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейтжи может состояться в Абу-Даби после проведения там проекта «Бойцовский остров».

По имеющейся информации, именно поединок между россиянином и спортсменом из США станет главным событием UFC 253. Он должен пройти в Абу-Даби после «Бойцовского острова», проведение которого запланировали на июль, передаёт...