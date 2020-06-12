Пётр Ян ответил американскому бойцу UFC, который его высмеял

Претендент на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян ответил американскому бойцу Шону О'Мэлли, который ранее высмеял россиянина из-за английского языка, заявив, что Ян даже не может правильно написать своё имя.
Теперь ты работаешь на меня, кудрявый, — написал россиянин на своей странице в Twitter.
Пётр Ян 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби сразится за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Как писал NEWS.ru, чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе боксёр Тайсон Фьюри намерен собрать все крупнейшие чемпионские пояса и после реванша с Деонтеем Уайлдером проведёт объединительный бой с Энтони Джошуа.