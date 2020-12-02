Песков высказался о возможной встрече Путина с Хабибом Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/db75748e-3548-11eb-bc73-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в конце октября по телефону поздравил бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке с американцем Джастином Гейтжи. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вскоре после этого анонсировал встречу Нурмагомедова с президентом.

2 декабря чемпион UFC в лёгком весе прибыл в Москву. Однако с Путиным он в ближайшие дни, вероятно, не встретится. Песков на вопрос РИА Новости, запланирована ли дата встречи бойца и президента, ответил лаконичной репликой «пока нет».

Путин уже встречался с Нурмагомедовым в Ульяновске в 2018 году, сразу после победы российского спортсмена над ирландцем Конором Макгрегором. На встрече присутствовал отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов, скончавшийся в июле 2020 года от осложнений COVID-19.

Российский боец после поединка с Гейтжи объявил о завершении спортивной карьеры. На пресс-конференции в Москве 3 декабря он в очередной раз подтвердил свое решение, отметив, что у него просто не осталось конкурентов. Однако, как писал NEWS.ru, Нурмагомедов оговорился, что если ему предложат $100 млн за возвращение в октагон, то «это будет интересно».