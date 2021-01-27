Персидский Дагестанец пообещал отправить Петра Яна спать

Иранский боец ММА Мохаммад Хейбати, известный по прозвищу Персидский Дагестанец, высказался о чемпионе UFC из России Петре Яне.
Через два или три боя я могу выступать в UFC. Последний враг — это Пётр Ян. Я хочу с ним драться. Он будет в 66 кг, наверное, не сейчас, потом. И я его отправлю спать. Пётр Ян за два года стал чемпионом. Я за полтора года нормально набрал, в Америке не говорят «нельзя», там всё нормально, я буду давить полный газ. Конечно, моя цель — это UFC, — приводит слова Хейбати Tofight.ru.
Сейчас в активе Хейбати три боя в ММА, все три он выиграл. В 2019 году он приехал в Россию из Ирана и тренировался в Дагестане, чтобы улучшить борцовские навыки.
В 2020 году Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшим весе, нокаутом победив бразильца Жозе Альдо.
14 января NEWS.ru писал, что Пётр Ян высказался против реванша Хабиба с Макгрегором.