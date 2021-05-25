«Перестал быть боксёром»: Кудряшов впервые объяснил поражение от Романова

https://static.news.ru/photo/6546b2ac-bd63-11eb-8e75-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кудряшов Фото: dmitry__kudryashov/instagram.com

Российский боксёр веса Bridgerweight (до 101,6 кг) Дмитрий Кудряшов назвал причины поражения от Евгения Романова. Слова Кувалды приводит «Р-Спорт».

Давно не был в ринге. Были большие перерывы, где я просто переставал быть боксёром, и присутствовало непрофессиональное отношение к делу. Но если спросите, хотел бы я ещё подраться, отвечу без промедления: «Да, я люблю это делать», — сказал Кудряшов.

Он добавил, что любовь к боксу — единственная причина, почему он всё ещё не завершил карьеру. Романов (16-0) победил Кудряшова (24-4) единогласным решением судей в пятницу, 21 мая.

Поединок прошёл в рамках шоу, организованного промоутерской компанией рэпера Басты Gazfight. Победитель стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в категории Bridgerweight.