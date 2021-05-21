Романов победил Кудряшова на первом шоу Басты в Химках

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В Химках завершилось боксёрское шоу, организованное промоутерской компанией рэпера Басты Gazfight. В главном событии вечера непобеждённый российский тяжеловес Евгений Романов победил по очкам соотечественника Дмитрия Кудряшова и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории до 101 кг.

Кудряшов с первых минут отдал инициативу Романову, который постоянно шёл вперёд и активно работал сериями, держа в напряжении соперника. Дмитрий пытался встречать соперника, но его встречным ударам не хватало скорости. Романов в нужный момент переводил атаки на корпус, куда обрушивал всю мощь своих ударов, и при этом действовал более экономично, чем его оппонент. Кудряшов пытался вкладываться в размашистые удары, но постоянно проваливался. Несколько приличных атак он всё же провёл в пятом раунде, но этого не хватило для перелома.

В седьмом раунде Романов жёстко попал по печени сопернику, Кудряшов ответил серией, но его соперник окончательно забрал эпизод и раунд за счёт ударной серии и постоянного прессинга. Не изменилась картина боя и в следующем раунде, где Евгений вёл ход боя, а Кудряшов продолжил выжидать, рассчитывая на свой нокаутирующий удар. Всё чаще джеб Романова пробивал и без того ненадёжную оборону Дмитрия, и лишь нехватка ударной мощи и осторожность не позволяли ему закончить бой досрочно. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Романову со счётом 120:108 и 119:109 (двое).

В соглавном поединке вечера российский полутяж Василий Вайцеховский победил техническим нокаутом во втором раунде нигерийца Кабиру Товолави.

Как сообщалось ранее, в интервью NEWS.ru Кудряшов рассказал, как он будет разбираться с соперником, победу которого считают почти неизбежной.