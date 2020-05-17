Оверим победил Харриса, побывав в тяжелейшем нокдауне

https://static.news.ru/photo/3c40b3a8-97f3-11ea-862f-fa163e074e61_660.jpg Алистар Оверим Фото: Instagram

В Джексонвилле завершился третий после возобновления деятельности в период пандемии турнир UFC. В главном бою вечера голландец Алистар Оверим (46-18) победил техническим нокаутом американца Уолта Харриса (13-8).

Поединок тяжеловесов начался с осторожного наступления Харриса, который затем взорвался и двойкой срубил Оверима. Голландец пережил жёсткое добивание, но сумел сохранить сознание и подняться на ноги и свалить соперника в партер, за счёт чего сумел прийти в себя.

Во втором раунде Оверим потряс соперника хай-киком и уж сам был близок к тому, чтобы добить его на земле, но постепенно перешёл к методичным ударам в партере, стараясь экономить силы. Однако после серии безостановочных ударов из-за спины рефери остановил поединок.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера бразильянка Клаудия Гаделья победила раздельным решением судей американку Анжелу Хилл.