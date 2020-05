Оверим победил Харриса, побывав в тяжелейшем нокдауне

Поединок тяжеловесов начался с осторожного наступления Харриса, который затем взорвался и двойкой срубил Оверима. Голландец пережил жёсткое добивание, но сумел сохранить сознание и подняться на ноги и свалить соперника в партер, за счёт чего сумел прийти в себя.

Во втором раунде Оверим потряс соперника хай-киком и уж сам был близок к тому, чтобы добить его на земле, но постепенно перешёл к методичным ударам в партере, стараясь экономить силы. Однако после серии безостановочных ударов из-за спины рефери остановил поединок.