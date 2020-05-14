Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

https://static.news.ru/photo/f80102f2-95d0-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вышел из комы.

Об этом сообщил друг семьи, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов. По его словам, сейчас Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей московского военного госпиталя, которые никого к нему не пускают, передаёт «360».

Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал, — рассказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. Также слова поддержки написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, который сообщил, что опечален вестями о болезни Абдулманапа Нурмагомедова и молится за всю его семью.