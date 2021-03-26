Очень волнуюсь за Сашу: Лебедев сделал прогноз на бой Поветкин — Уайт

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели взвешивание и финальную дуэль взглядов перед боем-реваншем. Видео было опубликовано на странице DAZN Boxing в Twitter.

Боксёры показали такой вес: Уайт — 112 кг, Поветкин — 104 кг. На дуэли взглядов потасовки не случилось, в конце россиянин протянул сопернику руку, на что тот в ответ протянул...