Очень волнуюсь за Сашу: Лебедев сделал прогноз на бой Поветкин — Уайт

Российский боксёр, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев в интервью NEWS.ru поделился ожиданиями от реванша Александра Поветкина с Диллианом Уайтом.
Есть волнение, я переживаю за Сашу, несмотря на то что в первом поединке он победил. Мы все видели, как проходил тот бой, он был очень сложный. Сейчас всё будет так же. Поверьте, за такой короткий срок не изменится ни Поветкин, ни Уайт. Моё мнение: здесь будет досрочная победа одного из боксёров. Шансы 50 на 50. Я хочу, чтобы победил Саша, но Уайт со своими ручищами будет осторожничать, — сказал Лебедев.
Реванш пройдёт 27 марта в Гибралтаре. Бойцы уже провели взвешивание и дуэль взглядов. Британец оказался тяжелее Поветкина на восемь килограммов (112 — 104).
Первый их бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна под Лондоном и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде.
Полная версия эксклюзивного интервью Лебедева — здесь.