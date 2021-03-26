Денис Лебедев: в бою Поветкин — Уайт пушка может выстрелить в любой момент

До главного боя весны остаётся чуть больше суток. Александр Поветкин и Диллиан Уайт уже посмотрели друг другу в глаза на пресс-конференции и готовы сделать это снова, уже на ринге. Повторится ли сценарий первого боя, когда Саша прибил британца апперкотом в пятом раунде, либо будет что-то принципиально другое — порассуждал Денис Лебедев, такая же легенда российского бокса, как и сам Поветкин.

— С какими мыслями и ощущениями ждёте поединка?

— С точно такими же, как и ждал первого боя. Есть волнение, я переживаю за Сашу, несмотря на то, что в первом поединке он победил. Мы все видели, как проходил тот бой, он был очень сложный. Сейчас всё будет так же. Поверьте, за такой короткий срок не изменится ни Поветкин, ни Уайт.

— Кому на руку сыграет тот момент, что реванш проходит спустя семь месяцев после первого боя, а не спустя три месяца?

— Если это кому-то и на руку, то Уайту. Любой доктор вам скажет, что после тяжёлого нокаута должно пройти время, чтобы восстановился вестибулярный аппарат.

— Что нужно исправить Поветкину по сравнению с первым боем, чтобы избежать нокдаунов?

— Слушайте, что я могу ему советовать, Саша всю жизнь в боксе, он умеет всё. Ему 41 год, он добрых 30 лет в этом виде спорта. Начинал Саша в кикбоксинге, добился там успехов, потом добился успехов в боксе, у него опытная команда. Тренерский штаб сыграет большую роль, Иван Кирпа опытный человек. В бою с Владимиром Кличко ему как раз этого не хватило. Саша хотел одним ударом всё решить и 12 раундов прыгал-прыгал, безуспешно. Бокса мы там не увидели, он это и сам потом признал. А здесь, если он чётко выполнит задание, всё будет намного лучше.

povetkinalexandr/instagram.com

— Моё мнение: здесь будет досрочная победа одного из боксёров. Шансы 50 на 50. Я хочу, чтобы победил Саша, но Уайт со своими ручищами будет осторожничать. У него всё получалось в прошлом бою вплоть до нокаута. Знаете, в чём была ошибка? Вот я тренировался в Лос-Анджелесе, и там после таких нокдаунов обычно тренеры говорят следующее: «Он уже готов, заканчивай его». И Уайт пошёл заканчивать.

Когда я смотрел бой, хотите верьте, хотите нет, после того как Саша присел два раза, я сказал: «Сейчас Саня может только выиграть одним ударом, если Уайт попрёт заканчивать бой». Я сейчас вспоминаю об этом, и у меня мурашки по телу. Если он попрёт, ему хана. И он пошёл, и нарвался на этот апперкот. Я был очень рад не только победе Саши, но и тому, что предугадал ситуацию. Не всегда это бывает.

— В чём главная опасность Уайта для Поветкина?

— В том, что он может начать осторожничать. Он может просто перебоксировать Сашу. Если у него грамотный угол, то они ему скажут: «Слушай, нам ничего даже менять не надо, ты неплохо начал бой, работай в той же манере и будь осторожен, всё». Я бы сделал так.

— Тот момент, что Александр переболел коронавирусом, как может сказаться на бое?

— Если говорить откровенно, то это может сказаться. Все знают, какая сложная штука этот коронавирус. Поверьте мне, я увидел Сашу в другом состоянии после болезни. Это был человек, которого даже нельзя назвать спортсменом, это был просто человек высокого роста. Он сильно похудел и вытянулся. Насколько ему сейчас удалось восстановиться — не знаю. Я разговаривал Андреем Рябинским (промоутер Поветкина), он заявил: «Денис, у Сани же всегда всё нормально, его как ни спросишь, всегда я готов, всё отлично, жду боя».

povetkinalexandr/instagram.com

— Насколько в 41 год сложнее выступать на мировом уровне, чем в 32? Может ли возраст быть фактором в предстоящем бою?

— Не должно быть проблем с этим. Супертяжёлый вес — там в основном все возрастные. 40 лет не всем, но за 30-35 буквально всем. Братья Кличко были чемпионами после 40, Джордж Форман — то же самое. Мы можем много фамилий назвать. Это не то же, что лёгкий вес. Вспомните Руслана Проводникова и его бой с Тимоти Брэдли, пару таких поединков и на пенсию. Здесь всё немного иначе, супертяжи лучше сохраняют форму к этому возрасту. Основным фактором возраст точно не станет.

— Какого исхода вы ждёте? Ваш точный прогноз.

— Нокаут. Надеюсь, в пользу Саши. Не берусь сказать, в каком раунде, пушка может выстрелить в любой момент.