«Я не Пророк»: дагестанский боец нелепо объяснил пьяный дебош на свадьбе

Когда в ММА нет профессиональных значимых боёв, скучать всё равно не приходится — разборки за пределами клетки порой намного громче и горячее. Заставить говорить о себе в нерабочее время по самым идиотским поводам — это бойцы умеют лучше других.

Гаджимурад Антигулов — самый свежий пример: напился и спровоцировал драку на дагестанской безалкогольной свадьбе, был закономерно уложен на пол (человеком по имени Расул, боксёром-любителем), затем собрал друзей и жестоко избил «обидчика». А теперь разразился длиннющим постом в Instagram, где написал много банальных и совестливых вещей.

Я обычный человек, боец смешанных единоборств, я не Пророк. И, как все смертные люди, иногда ошибаюсь. Каюсь, исправляюсь. За последний день получил столько проклятий и грубых слов от тысячи людей. За одну ситуацию, на которой видно, что я даже не бью человека (первым бьют меня, и это везде видно), все стали судьями и не следят за словами, — это первая часть поста.

Тут сразу нужно сказать, что Антигулов лукавит. В драку полез первым именно он. И как только он в неё полез, получил в ответ. Дальше он утверждает, что толпой они с друзьями никого не били. На видео этого момента нет, но по сообщениям очевидцев, толпой всё-таки Расула избивали, причём самыми активными были сам Антигулов и его брат. Избивали Расула они на глазах жены и детей, за что получили отдельную порцию негодования в соцсетях. Человеку сломали лицевую кость, скулы и верхнюю челюсть. Сергей Харитонов с его переломами носа и орбитальной кости после двойки от Яндиева, можно сказать, отделался царапинами.

Я всегда был сторонником того, чтобы вопросы решались с позиции правды. Т.е, с кем тренировался, делил ринг, дрался на улицах (да, и такое тоже бывало, как и у всех мужчин), мои друзья — все знают, какой я человек... Наверное, так было предписано намного раньше. Ситуация получилась некрасивая, весь Дагестан и всё спортивное сообщество было выставлено в неправильном свете, — продолжает Антигулов.

Он заявил так же, что просил не выкладывать этот видеоролик, потому что «он будет сеять вражду между людьми и разделять их». Антигулов говорит, что готов оплатить лечение избитому человеку и решить всё мирно, но этот поезд, вероятно, уже ушёл.

То, что получилось, уже получилось. Не решив одну проблему, кто-то решил создать новую и усугубить старую. Конечно, за все будет расчёт. Раны на теле заживают, главное, чтобы на душе не осталось ран. Бывали в жизни каждого из нас и похуже ситуации, но время и терпение все расставляет по местам. Всем — мира и добра, — завершил мысль Антигулов.

Интересно, что во всех его словах не было главного — извинений. Или хотя бы сожалений. Нет пока и уголовного дела. Во всяком случае, об этом СМИ неизвестно, в МВД Дагестана не ответили на запросы журналистов. Но есть мнение по этому поводу человека, который бил Антигулова в клетке. Максим Гришин рассказал NEWS.ru, что думает про Гаджимурада и ситуацию, в которую он попал.

Как православный человек я не берусь осуждать Антигулова. Я его немного знаю, он внешне выглядел вспыльчивым. Сложно ли его «уронить?» Да, он — хороший боец, любой вам скажет это. И Антигулов — достойный человек. Эта ситуация не красит действующего спортсмена, но у нас есть яркие представители нашего вида спорта, которые и хуже себя вели. Я не только про Харитонова и Яндиева, тренд задал Саша Емельяненко. Сейчас стало очень много камер, и такие бытовые моменты зачастую попадают на публику. Плюс, к бойцам стало очень много внимания. Мы пытаемся популяризировать спорт через бои, но к сожалению, происходит и вот так, это негативно сказывается на нашем имидже, — сказал Гришин.

Про имидж — справедливо заметил. Если почитать, что пишут про бойцов в соцсетях, то можно увидеть намного больше агрессии, чем исходит от самих бойцов в ринге и клетке. А что касается Антигулова, то его дела очень плохи. Как профессиональный боец он, кажется, заканчивается (четыре поражения подряд в UFC), а как гражданин — этот вопрос пока открыт. У избитого боксёра-любителя Расула есть серьёзные связи в Дагестане, так что примирением всё может и не кончиться.