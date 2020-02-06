https://static.news.ru/photo/982bffae-48f4-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпин Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что никто из знаменитых людей не заслуживает быть примером для подражания, в том числе он сам.

Самый большой минус в популярности — это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Он заявил, что ни один боец или какая-либо знаменитость не заслуживают быть примером для подражания.

Как писал NEWS.ru ранее, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором может состояться осенью этого года. Он добавил, что в случае победы Нурмагомедова над американцем Тони Фергюсоном, Хабиб не будет драться до осени из-за наступления Рамадана.