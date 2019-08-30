https://static.news.ru/photo/7c9086e2-cc04-11e9-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов станет папой третий раз, сообщил его отец Абдулманап Нурмагомедов.

У Хабиба сейчас двое детей. Ждём третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устаёт, его забирают спать, — цитирует Нурмагомедова-старшего портал Sport24 .

Недавно Абдулманап Нурмагомедов ответил Олегу Тактарову, назвавшего его магом и обвинившего в том, что пытается принизить наследие первого чемпиона UFC из России.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что есть лишь один соперник, который достоин сразиться с ним после боя с Дастином Порье. Россиянин считает таковым американского спортсмена Тони Фергюсона, владевшего в 2017–2018 годах титулом временного чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе.