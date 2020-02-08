https://static.news.ru/photo/39bac5c4-4bd6-11ea-9da0-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отправился в США для продолжения подготовки к защите своего титула против американца Тони Фергюсона.

Вылетаю 10 февраля на подготовку в США, спасибо за поддержку, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в рамках турнира компании GFC.

Бой с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля в Бруклине и станет главным событием турнира UFC 249. Для Нурмагомедова это будет третья защита чемпионского пояса.

Как сообщал NEWS.ru, французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел первое поражение за 10 лет после 154 подряд выигранных схваток.