Для спортсмена это поражение стало первым с сентября 2010 года, он не проигрывал на протяжении 154 поединков.

History is made!! After 154 consecutive victories over the course of 10 years Kageura Kokoro is the man to end the reign of Teddy Riner! The whole of France looks on in shock #JudoParis #Judo #Sport #Olympics #Paris #France pic.twitter.com/mqj3Jn9man