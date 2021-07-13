Нурмагомедов рассказал о главной ошибке Макгрегора
Александр Круглов
Александр Круглов
08:57, 13 июля 2021
Хабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чём была главная ошибка Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье и как он за неё поплатился. Слова Хабиба цитирует ESPN.
Как сказал Дастин, это лишь шум. Он не был собой. Это был фальшивый Конор. Это моё мнение. Несколько месяцев назад мы видели, как он был хорош. Сейчас он старался быть другим, и это выглядело фальшиво. Поэтому этот треш-ток не работает с Дастином Порье. В этом и была его большая ошибка, — сказал Нурмагомедов.