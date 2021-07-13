Нурмагомедов рассказал о главной ошибке Макгрегора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился планами на три ближайших боя. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Слышал, что Артём Тарасов хочет со мной подраться. Ну что мне делать, детей придётся тоже бить, — сказал боец. Он добавил, что в ближайшем поединке встретится с рэпером Джиганом, а...