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Нурмагомедов рассказал о главной ошибке Макгрегора

08:57, 13 июля 2021
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, в чём была главная ошибка Конора Макгрегора перед боем с Дастином Порье и как он за неё поплатился. Слова Хабиба цитирует ESPN.

Как сказал Дастин, это лишь шум. Он не был собой. Это был фальшивый Конор. Это моё мнение. Несколько месяцев назад мы видели, как он был хорош. Сейчас он старался быть другим, и это выглядело фальшиво. Поэтому этот треш-ток не работает с Дастином Порье. В этом и была его большая ошибка, — сказал Нурмагомедов.

Также боец отметил, что Макгрегор тратил слишком много энергии, пытаясь залезть под кожу сопернику, и сосредоточился на нём, а не на себе.

Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнира UFC 264 техническим нокаутом в первом раунде, получив перелом ноги.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион Ultimate FIighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

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