Нурмагомедов поддержал Зинченко после критики за совместное фото

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, которого на родине подвергли массовой критике из-за совместного фото. Нурмагомедов выложил совместную фотографию спортсменов на своей странице в Instagram.

Желаю тебе удачи во всём, если даже кому-то это не нравится, — написал Хабиб, обращаясь к Зинченко.

Зинченко в нынешнем сезоне успел провести всего два матча и в настоящий момент восстанавливается от травмы. Очередной матч английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», завершившийся со счётом 2:2 он смотрел в компании Нурмагомедова.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встретились в Англии после матча МЮ с «Эвертоном» и провели дуэль взглядов.