«Лучший в истории»: Хабиб и Роналду провели дуэль взглядов

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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду встретились в Англии после матча МЮ с «Эвертоном» и провели дуэль взглядов.

После «соревнования» два спортсмена тепло обнялись.

Он лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру, — подписал публикацию в Instagram Хабиб.

Нурмагомедов и Роналду дружат, о чём оба не раз заявляли в социальных сетях.

Хабиб сейчас находится в Англии, побывал на матче Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» (1:1), пообщался с игроками МЮ и экс-тренером Алексом Фергюсоном.

Он также провёл встречу с болельщиками. Один из них захотел выйти на сцену и сфотографироваться с бойцом, но фаната не пустила охрана.