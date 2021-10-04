К Нурмагомедову в Великобритании прорвался поклонник

Инцидент произошёл на пресс-конференции с участием экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. К нему подбежал мужчина и, то ли попытался замахнуться, то ли наоборот – обнять. Видео появилось в Twitter.

Всё произошло под конец мероприятия, когда российский боец встал и попрощался со всеми.

Khabib didnât even flinch pic.twitter.com/MYltZPHctY — Alex Behunin (@AlexBehunin) October 4, 2021

В этот момент из зрительного зала на сцену прорвался неизвестный мужчина. Его оперативно перехватили охранники и вывели из зала. Нурмагомедов при этом остался неподвижен и лишь попросил «проявить уважение» к нему.

Ребята, я прилетел из другой части мира, что бы увидеть вас. И я думаю, что тоже заслужил немного уважения, - сказал он.

Ранее Нурмагомедов посетил в Лондоне матч чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Там он смог пообщаться с бывшим тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном, французским футболистом Патрисом Эвра и ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом.