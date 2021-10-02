«Разнесу тут всё»: Нурмагомедов отказался пить вино с сэром Фергюсоном
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:08, 03 октября 2021
Хабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил на встрече с болельщиками в Лондоне, которая транслировалась на YouTube-канале Eman Channel, что он отказался выпить вина с бывшим тренером ФК «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Это произошло 2 октября, когда российский боец посетил матч чемпионата Англии между «манкунианцами» и «Эвертоном».
Нурмагомедов сообщил фанатам, что отказался от предложения Фергюсона вместе выпить вина. Боец пошутил, что в случае употребления алкоголя «всё разнесёт».
Можно напрямую сказать, что я мусульманин и не пью. Можно и по-другому, как я и сделал. Я сказал, что если выпью, то разнесу тут все. И меня поняли, — заявил Нурмагомедов.
2 октября боец побывал на стадионе «Олд Траффорд», так как следит за играми своего друга Криштиану Роналду. Матч между «Манчестером Юнайтед» и «Эвертоном» закончился со счетом 1:1. Помимо сэра Фергюсона, Нурмагомедов увиделся с французским футболистом Патрисом Эвра и ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом.