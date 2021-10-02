«Разнесу тут всё»: Нурмагомедов отказался пить вино с сэром Фергюсоном

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил на встрече с болельщиками в Лондоне, которая транслировалась на YouTube-канале Eman Channel, что он отказался выпить вина с бывшим тренером ФК «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Это произошло 2 октября, когда российский боец посетил матч чемпионата Англии между «манкунианцами» и «Эвертоном».

Нурмагомедов сообщил фанатам, что отказался от предложения Фергюсона вместе выпить вина. Боец пошутил, что в случае употребления алкоголя «всё разнесёт».

Можно напрямую сказать, что я мусульманин и не пью. Можно и по-другому, как я и сделал. Я сказал, что если выпью, то разнесу тут все. И меня поняли, — заявил Нурмагомедов.

2 октября боец побывал на стадионе «Олд Траффорд», так как следит за играми своего друга Криштиану Роналду. Матч между «Манчестером Юнайтед» и «Эвертоном» закончился со счетом 1:1. Помимо сэра Фергюсона, Нурмагомедов увиделся с французским футболистом Патрисом Эвра и ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что прогулялся по Дагестану со своим тренером из American Top Team Хавьером Мендесом. Совместное фото он выложил в Instagram.