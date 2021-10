«Разнесу тут всё»: Нурмагомедов отказался пить вино с сэром Фергюсоном

Нурмагомедов сообщил фанатам, что отказался от предложения Фергюсона вместе выпить вина. Боец пошутил, что в случае употребления алкоголя «всё разнесёт».

2 октября боец побывал на стадионе «Олд Траффорд», так как следит за играми своего друга Криштиану Роналду. Матч между «Манчестером Юнайтед» и «Эвертоном» закончился со счетом 1:1. Помимо сэра Фергюсона, Нурмагомедов увиделся с французским футболистом Патрисом Эвра и ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом.