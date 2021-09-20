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Нурмагомедов прогулялся по Дагестану с американским тренером

10:10, 20 сентября 2021
Нурмагомедов прогулялся по Дагестану с американским тренером Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com
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Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о прогулке по Дагестану со своим тренером из American Top Team Хавьером Мендесом. Совместное фото он выложил в Instagram и рассказал, что прогулка ему понравилась.

Ночная прогулка с тренером Хавьером Мендесом. Чувствую, ему понравился Дагестан, — написал Нурмагомедов.

Мендес находился в углу бойца во время всех его последних титульных поединков, в том числе в заключительном бою с Джастином Гейтжи, который Нурмагомедов выиграл удушающим приёмом во втором раунде в октябре 2020 года.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров, который 17 ноября проведёт в Москве прощальный бой с Нариманом Аббасовым, поделился воспоминаниями из детства бывшего чемпиона UFC в лёгком весе.

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