https://static.news.ru/photo/ee2ec220-cf22-11e9-ba09-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби в преддверии боя с американцем Дастином Порте отменил открытую тренировку ради общения с болельщиками.

Участники турнира UFC 242 проводили открытые тренировки в одном из торговых центров, куда прибыл и Нурмагомедов. Выйдя на помост, он заявил, что вместо демонстрации бойцовских навыков хочет пообщаться с фанатами, попросив их задавать ему вопросы, сообщает « Спорт-Экспресс ».

Один из вопросов касался смены весовой категории, на что россиянин ответил, что никогда не будет менять лёгкую категорию и не теряет надежды сразиться с Жоржем Сен-Пьером. Также он не собирается танцевать лезгинку после победы. Кроме того, он высказался и о Порье, назвав его очень сложным соперником.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов в случае победы над Порье может провести бой в Москве в следующем году, писал News.ru.