Нурмагомедов допустил, что возобновит карьеру, и назвал условие для этого

https://static.news.ru/photo/e32f6a06-6017-11ea-8d8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Хаибиб Нурмагомедов допустил возобновление карьеры. Об этом рассказал глава UFC Дэйна Уайт во время турнира UFC Fight Night в Абу-Даби.

Мы встретились, и Хабиб сказал мне, что сейчас чувствует, что достиг в спорте всего, о чём мечтал. У него нет сейчас мотивации драться. Но как мы знаем, 23 января Конор Макгрегор проведёт бой с Дастином Порье, а Майкл Чендлер с Дэном Хукером, и Хабиб сказал, что хочет увидеть в этих боях что-то особенное, хочет быть потрясён. Если он увидит там нечто феноменальное, то есть шанс, что он вернётся и проведёт ещё бой, — сказал Уайт.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. Эта была третья защита пояса и 29-я победа в карьере 32-летнего россиянина при отсутствии ничьих и поражений.

Уайт и Нурмагомедов встретились в Абу-Даби 15 января. Ранее 16 января NEWS.ru писал, что Нурмагомедов описал переговоры с Уайтом сценой из «Кавказской пленницы».