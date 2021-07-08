Нурмагомедов: Англии нет равных, в стране процветает спорт, а не коррупция

Экс-чемпион Ultimate FIighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020. Его комментарий опубликован в сторис на своей странице в Instagram.

Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Всё из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция, — написал Нурмагомедов.

Сборная Англии одержала победу в полуфинале чемпионата Европы по футболу над сборной Дании со счётом 2:1 в дополнительное время. Решающий мяч забил признанный лучшим игроком матча Харри Кейн после нереализованного пенальти. В финале Евро-2020 сборная Англии сыграет 11 июля со сборной Италии, обыгравшей по пенальти испанцев, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов попробовал себя в роли тренера в зале American Kickboxing Academy.