https://static.news.ru/photo/b1305058-cbd2-11e9-b4fe-fa163e074e61_660.jpg Хадис Ибрагимов Фото: ibragimov__khadis/instagram,com

Экс-чемпион M-1 Challenge, дебютант UFC россиянин Хадис Ибрагимов проиграл удушающим приёмом корейцу Да Ун Чжуну на турнире UFC в китайском Шеньчжене.

Ибрагимов хорошо начал бой, выиграв первый раунд, но затем инициатива перешла к сопернику. В середине заключительной пятиминутки Чжун поймал россиянина на гильотину в стойке и заставил сдаться. Для Ибрагимова это поражение стало первым в карьере.

Как сообщал News.ru, российский боец Дамир Исмагулов победил на турнире UFC в Китае единогласным решением судей бразильца Тьягу Мойзеса.