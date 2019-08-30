Экс-чемпион M-1 Challenge, дебютант UFC россиянин Хадис Ибрагимов проиграл удушающим приёмом корейцу Да Ун Чжуну на турнире UFC в китайском Шеньчжене.
Ибрагимов хорошо начал бой, выиграв первый раунд, но затем инициатива перешла к сопернику. В середине заключительной пятиминутки Чжун поймал россиянина на гильотину в стойке и заставил сдаться. Для Ибрагимова это поражение стало первым в карьере.
Как сообщал News.ru, российский боец Дамир Исмагулов победил на турнире UFC в Китае единогласным решением судей бразильца Тьягу Мойзеса.