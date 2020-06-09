Непобеждённый чемпион Стивенсон нокаутировал Карабальо

https://static.news.ru/photo/d226b024-aad7-11ea-8db7-fa163e074e61_660.jpg Шакур Стивенсон (архивное фото) Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Лас-Вегасе прошёл первый после начала пандемии боксёрский вечер, организованный компанией Top Rank. В главном бою вечера чемпион WBO в полулёгком весе, 22-летний американский проспект Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО), победил техническим нокаутом пуэрториканца Феликса Карабальо (13-2-2, 9 КО).

Стивенсон агрессивно начал бой и уже в первом раунде отправил соперника на настил ринга. К шестому раунду его преимущество стало безоговорочным, и после ещё двух нокдаунов рефери остановил поединок.

Shakur Stevenson just put down Felix Caraballo in the 6th round with a brutal punch to the solar plexus #StevensonCaraballo pic.twitter.com/SjbF86X4oh — Sup Dog Sports (@supdogsports) June 10, 2020

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