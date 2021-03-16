Названы гонорары Фьюри и Джошуа за мегабой

https://static.news.ru/photo/f34fa0c2-865e-11eb-8f83-96000091f725_660.jpg Тайсон Фьюри Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны гонорары британских боксёров-тяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за бой, который запланирован между ними на лето 2021 года.

По информации ESPN, за первый поединок оба получат по 100 млн фунтов (около $139 млн). За реванш процентное соотношение гонораров будет 60 на 40 в пользу победителя первой встречи. Точная сумма не называется.

Во вторник NEWS.ru писал, что Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя в 2021 году. Первый планируется провести в июне-июле, второй — в ноябре-декабре.

В активе 32-летнего Фьюри 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья. 31-летний Джошуа выиграл 24 боя (22 — нокаутом) и один раз проиграл. В их поединке будут разыгрываться все четыре чемпионских титула в тяжёлом весе — по версиям WBC, WBA, IBF и WBO. Первым сейчас владеет Фьюри, остальными — Джошуа.