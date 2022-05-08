Назло Кличко. Украинцы пытались сорвать бой Биволу, но День Победы наш Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса, а победа Чарльза Оливейры не помогла бразильцу сохранить чемпионский пояс

Фото vk.com/dmitrybivol

В ночь на воскресенье российский боксёр Дмитрий Бивол провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе против мексиканца Сауля Альвареса. Через несколько минут в UFC состоялся бой за титул чемпиона в лёгком весе, но организация осталась без чемпиона в дивизионе, чем должен воспользоваться ещё один россиянин Ислам Махачев. NEWS.ru объясняет, что произошло.

Исторический Бивол

Для начала следует пояснить, что победы в таком масштабе у российского бокса просто никогда не было в истории. Константин Цзю выступал за Австралию и был фаворитом своих боёв. Александр Поветкин, Мурат Гассиев и Сергей Ковалёв свои главные поединки проиграли. Хотя обе встречи Ковалёва с Уордом — это отдельная тема на предмет компетентности, как судей, так и рефери в ринге.

Дмитрию Биволу противостоял не обычный боксёр. Сауль Альварес — чемпион мира в четырех весах, он — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лидер рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий. Таких соперников у россиян не было в принципе.

К тому же Альварес — это машина, производящая невероятные деньги для промоутеров и телевидения, а также спортсмен, которому очень часто помогают судьи. Можно вспомнить «странные» победы мексиканца над Дэниелом Джейкобсом, Эрисланди Ларой и «высосанную из пальца» ничью с Геннадием Головкиным в первом поединке.

Однако крайне странно выглядело то, что Альварес фактически по собственной инициативе согласился выйти на бой с Биволом. У россиянина нет большой фанатской базы даже в России, зато есть невероятная отточенная техника. Таких соперников у «Канело» не было до того, и встреча с Дмитрием обернулась для Сауля кошмаром наяву. О чём, кстати, NEWS.ru рассказал ещё Дмитрий Кудряшов. Он был не одинок, похожие точки зрения высказали Александр Поветкин и Костя Цзю.

Более чем вероятно, что это понимали даже братья Виталий и Владимир Кличко. Они оба выступили за то, чтобы лишить россиянина этой встречи. Но их отправили в известном направлении. В том самом, в котором украинцы любят отправлять российские корабли.

Дмитрий непросто выиграл у мексиканца. Он полностью деклассировал хвалёного чемпиона. Альварес до конца поединка так и не понял, каким оружием нужно штурмовать российского технаря. Счёт 115-113 в пользу Бивола не отражает реального хода поединка. На авторитетном портале Boxrec болельщики подсчитали, что в лучшем случае лидер мирового бокса мог рассчитывать на 117:111. То есть максимум три раунда «Канело» взял у россиянина.

Крайне приятно, что победа Бивола случалась накануне Дня Победы и вопреки эпидемии русофобии в мировом спорте. Этот результат Дмитрия может стать опорной точкой для возвращения российского спорта в мировое сообщество. Бивол заставил весь мир считаться с нами.

Дмитрий Бивол vk.com/dmitrybivol

UFC без чемпиона

Ради поединка Бивола и Альвареса в UFC задержали главный поединок номерного турнира, в котором бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гейджи должны были разыграть титул чемпиона в лёгком весе. Но не совсем так.

Если Бивол вошёл в историю, Оливейра накануне в неё вляпался. Он не сумел уложиться в вес, и был лишён своего пояса. Только Гейджи в случае победы мог стать чемпионом UFC, а Оливейра на этот статус претендовать не мог. Правила лиги строги, но справедливы, нужно уметь укладываться в весовой лимит. 200 лишних грамм — это стакан воды. Но этот стакан воды бразильцу нельзя было пить. Все претензии он может адресовать только себе самому.

В победе Оливейры не приходилось особенно сомневаться. Гейджи — «брат-близнец» Дастина Порье, которого Чарльз легко задушил в декабре прошлого года. Идентичным захватом он задушил и Гейджи. Разница в том, что на Порье ушло больше времени — три раунда против одного. А стилистически Порье и Гейджи — предсказуемые ударники с полным отсутствием навыков борьбы. Поставь капкан, и жди когда наступят.

Таким образом, победа Оливейры сделал титул чемпиона мира в лёгком весе вакантным, что является невероятно удачным результатом для россиянина Ислама Махачева, идущего на серии из десяти побед подряд.

Да, оппозиция у «преемника Хабиба» не выдающаяся, но в схожей ситуации был и бразильский боец перед своим первым титульным боем, а уж после того как он лишился пояса, UFC вправе лично выбирать новых претендентов, не спрашивая его мнения, хотя Чарльз проявлял невероятную настойчивость, чтобы получить в качестве соперника пробитого Конора Макгрегора

Ирландец только на девятом месте в рейтинге, а у Махачева самый высокий статус из тех бойцов, которые ещё не дрались за пояс. Выше него находятся только сам Оливейра и уже вдребезги провалившие две попытки Гейджи и Порье. Только травма способна помешать Махачеву подраться за пояс.

Не получится у Чарльза выбрать легкий путь. Он сам себя лишил этого варианта. Сегодня чемпионом мира по боксу стал Бивол, а скоро придёт время и Ислама в UFC.