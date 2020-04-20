Находящийся под следствием боксёр Кушиташвили будет волонтёром

https://static.news.ru/photo/9d551d4c-82ee-11ea-864a-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Находящийся под следствием боксёр Георгий Кушиташвили будет работать волонтёром в рамках программы Федерации бокса России.

Он сейчас будет работать у нас как волонтёр. Мы разбираемся в каждой детали. Как я и говорил, мы его жёстко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь, — цитирует генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва ТАСС.

Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа.

Ранее NEWS.ru писал, что в анализе мочи спортсмена был обнаружен кокаин. Тренер Кушиташвили заявил, что его подопечный не принимал наркотик, а результат экспертизы назвал провокацией.