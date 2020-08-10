На турнире UFC 254 выступят трое Нурмагомедовых

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске прошёл боксёрский турнир серии «Короли нокаутов». Это первое шоу в российской индустрии единоборств с марта 2020 года, прошедшее со зрителями, число которых было ограничено требованиями социального дистанцирования. В главном бою вечера во втором среднем весе непобеждённый российский боксёр Евгений Шведенко (14-0, 6 КО) победил по очкам соотечественника Максима Смирнова (8-8-4, 4 КО).

Шведенко начал бой с разведки, но постепенно начал овладевать инициативой к середине боя, действуя с дистанции на контратаках и держа соперника на джебе. У Смирнова получались лишь отдельные эпизоды на...