На турнире UFC 254 выступят трое Нурмагомедовых

https://static.news.ru/photo/524e4154-dbb6-11ea-afa1-fa163e074e61_660.jpg Умар НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Чемпион Utimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что вместе с ним 24 октября на турнире UFC 254, который скорее всего пройдёт в Абу-Даби, выступят двоюродные братья Умар и Абубакар, а также близкий друг и спарринг-партнёр Ислам Махачев.
Вернемся в один день на UFC 254 с Абубакаром, Исламом Махачевым и Умаром. Короче, с нашей команды будет четверо бойцов, — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram.