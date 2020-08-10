Единоборства

На турнире UFC 254 выступят трое Нурмагомедовых

12:04, 11 августа 2020 10
Умар Нурмагомедов Умар Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Utimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что вместе с ним 24 октября на турнире UFC 254, который скорее всего пройдёт в Абу-Даби, выступят двоюродные братья Умар и Абубакар, а также близкий друг и спарринг-партнёр Ислам Махачев.

Вернемся в один день на UFC 254 с Абубакаром, Исламом Махачевым и Умаром. Короче, с нашей команды будет четверо бойцов, — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Его поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе с американцем Джастином Гейтжи станет главным событием турнира.

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