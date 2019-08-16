https://static.news.ru/photo/f32eecec-c17a-11e9-bd32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com

В главном бою турнира UFC 242 в Анахайме американец хорватского происхождения Стипе Миочич победил техническим нокаутом в четвёртом раунде действующего чемпиона Даниэля Кормье.

Начало боя осталось за Кормье, который легко сокращал дистанцию и несколько раз потряс Миочича короткими и неудобными ударами и один раз перевёл бой в партер. Миочич выровнял поединок к третьему раунду, а в четвёртой пятиминутке хорват начал доставать Кормье ударами по печени. В концовке раунда он потряс Кормье серией ударов у сетки, после чего рефери Херб Дин остановил поединок.

Таким образом Миочич взял реванш у Кормье за прошлогоднее поражение и вернул себе титул чемпиона UFC.

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