Министр спорта Челябинской области и глава Союза ММА РФ обсудили ЧМ-2023

На проходящем в Казани IX Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» президент Союза ММА России Радмир Габдуллин и министр спорта Челябинской области Максим Соколов договорились в начале октября провести встречу руководства Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) и руководства Челябинской области по вопросам проведения в 2023 году чемпионата мира по ММА. Об этом сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Также Габдуллин встретился с губернатором Омской области Александром Бурковым и основателем авторской школы боевых искусств «Шторм» Александром Шлеменко. Стороны наметили план мероприятий по продвижению ММА в Сибирском федеральном округе, а также предложили Шлеменко войти в структуру Союза ММА России в качестве советника президента организации.

Как сообщалось ранее, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подвёл итоги чемпионата Европы по ММА в Казани и отметил успешные выступления российских спортсменов и хорошие условия для достижения ими побед на этих соревнованиях.