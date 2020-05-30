Минеев нокаутировал Пронина в дебютном шоу Leon Warriors

В Минске завершился первый турнир по ММА под эгидой промоутерской компании Leon Warriors. В главном бою вечера известный российский средневес Владимир Минеев (13-1-1) нокаутировал в первом раунде соотечественника Артура Пронина (16-4).
Минеев с первого раунда захватил инициативу и расстреливал соперника комбинациями ударов с дистанции, а к концу третьей минуты нокаутировал соперника правым апперкотом.
В соглавном бою вечера ветеран М-1 Алексей Махно победил техническим нокаутом в бою в среднем весе 19-летнего оппонента Ивана Анохина, вышедшего на замену в последний момент.
Как писал NEWS.ru, Джастин Гейтжи заявил, что планирует победить своего соотечественника Дастина Порье, чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
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