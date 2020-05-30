Минеев нокаутировал Пронина в дебютном шоу Leon Warriors

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Американский боец Джастин Гейтжи заявил, что планирует победить своего соотечественника Дастина Порье, чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, после чего он будет готов завершить профессиональную карьеру.

Есть возможность войти в историю смешанных единоборств. Я побил Тони Фергюсона, осталось победить Хабиба и Конора, это будет легендарное событие. После этого нужно разобраться с Порье, а потом убраться из...