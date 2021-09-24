Минаков сделал прогноз на бой Джошуа — Усик

Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков сделал прогноз на боксёрский поединок за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO между обладателем поясов британцем Энтони Джошуа и претендентом Александром Усиком с Украины. Минаков считает, что Усик не сможет нокаутировать соперника. Его слова приводит «Чемпионат».
Бой продлится всю дистанцию. Джошуа — это бьющий, жёсткий боксёр. Усик очень техничный, подвижный. Думаю, что Усик переиграет, он активный, мотивированный, заряженный. Джошуа опасен тем, что у него тяжёлый удар. Сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа. Но переиграть, передвигаться, перебить на технике возможно, — рассказал Минаков.
Также боец отметил, что Джошуа может выиграть нокаутом, если попадёт своим тяжёлым ударом, однако в целом считает, что у Усика больше шансов.
Бой Джошуа — Усик состоится вечером 25 октября на арене «Тоттенхэм Хотспор» в Лондоне.
Как сообщалось ранее, украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик и британский чемпион мира Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем, который состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне.