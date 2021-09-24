Минаков сделал прогноз на бой Джошуа — Усик

Фото: vitalyminakov/instagram.com

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик и британский чемпион мира Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем, который состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне. Видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.

Процедура обошлась без провокаций, боксёры пожали друг другу руки по её окончании. В бою будут разыграны титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO, принадлежащие Джошуа....