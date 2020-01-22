https://static.news.ru/photo/1b4602d2-3db9-11ea-951b-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал возможный статус Конора Макгрегора как запасного в чемпионском поединке между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Мне в это мало верится, потому что Конор не такого калибра боец, чтобы тренироваться, делать вес, прилетать на арену и быть готовым выйти на замену. Я такой вариант даже не рассматриваю. Думаю, что они просто поставят в кард какую-то пару топовых легковесов, которые будут страховать бойцов, и нас могут предупредить на уровне устных договорённостей, — приводит слова Магомедова Sportbox.ru.

Также Магомедов отметил, что не видит смысла ставить бой Макгрегора с другим соперником в один кард с поединком Нурмагомедов — Фергюсон.

Как сообщал NEWS.ru, Михаил Кокляев заявил о намерении провести ещё один боксёрский поединок.