Менеджер назвал имена следующих соперников Махачева и Гейтжи

Менеджер Али Абдель-Азиз заявил TMZ, что следующим соперником российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева станет Бенэил Дариуш. Кроме того, он сообщил, что другой его клиент — Джастин Гейтжи — станет следующим претендентом на титул в лёгком весе.

Следующим драться за титул будет Джастин Гейтжи. Скорее всего, Махачев и Бенэил Дариуш проведут поединок между собой. Сначала мы увидим бой Махачев — Дариуш, а Гэтжи подерётся за пояс где-то в мае, — сообщил Абдель-Азиз.

Гейтжи занимает второе место в рейтинге лёгкого веса UFC. В последнем поединке американец взял верх единогласным решением судей над бывшим претендентом на пояс, экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Если верить Абдель-Азизу, то его следующий соперник определится в противостоянии Дастина Порье и Чарльза Оливейры, которые проведут бой за титул на UFC 269, который пройдёт 11 декабря.

Махачев располагается на четвёртой строчке в списке сильнейших легковесов UFC. На данный момент беспроигрышная серия Ислама насчитывает девять поединков. В последнем из них он за 2 минуты 23 секунды взял верх над Дэном Хукером.

Ранее Чендлер выразил сомнение, что Ислам Махачев сделал достаточно для получения статуса первого претендента на титул. По мнению американца, следующим шанс подраться за пояс должен получить Джастин Гейтжи.