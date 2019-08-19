https://static.news.ru/photo/d8a918bc-c278-11e9-a307-fa163e074e61_660.jpg Флойд Мейвезер Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр Флойд Мейвезер заявил, что информация о повторном бое с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WDA) филиппинцем Мэнни Пакьяо является ложной.

Видео, которое появилось в интернете, является ложным. Реванша не будет, переговоры не ведутся, — приводит слова бывшего абсолютного чемпиона мира, непобеждённого Мейвезера FightHype .

По его словам, он посещал Саудовскую Аравию довольно давно, а люди, с которыми он общался, попросили его упомянуть Пакьяо.

Ранее сайт Arab News опубликовал видео, на котором американец говорит о повторном поединке с Пакьяо, писал News.ru. Первый поединок этих соперников прошёл в мае 2015 года и завершился победой Мейвезера по очкам.

Последний бой американец провёл в 2017 году, победив по правилам бокса экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, в то время как Пакьяо продолжает активную карьеру и недавно нанёс первое поражение Кейту Турману.