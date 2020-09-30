Мейвезер готов на реванш с Макгрегором за $300 млн

https://static.news.ru/photo/69c61392-033a-11eb-8cbd-fa163e074e61_660.jpg Флойд Мейвезер и Коннор Макгрегор Фото: Armando Arorizo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

43-летний американский боксёр Флойд Мейвезер заявил, что готов вновь выйти на ринг против ирландца Коннора Макгрегора, который выступал в ММА, за $300 млн.

В интервью YouTube-каналу Club Shay Shay американец заявил, что ирландский спортсмен не умеет бить. Также Мейвезер признался, что готов выйти на ринг против россиянина Хабиба Нурмагомедова, но за такую же сумму.

В августе стало известно, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт ведёт переговоры с Мейвезером. По его словам, боксёр намерен провести поединок. При этом Уайт отрицал, что речь идёт о возможном бое между американцем и Макгрегором.

В 2017 году Мейвезер и Макгрегор провели резонансный поединок по правилам бокса, в котором звезда ММА проиграл. После этого американский спортсмен не выступал на профессиональном ринге. Примечательно, что Мейвезер является непобеждённым боксёром, в его активе 50 побед в 50 поединках.

NEWS.ru писал, что Мэйуэзер похвастался перед своими поклонниками часами за $17 млн. Браслет и циферблат изделия были выполнены из драгоценного металла и покрыты бриллиантами. Подписчики спортсмена не оценили его выбор, назвав покупку чудовищным дурновкусием.