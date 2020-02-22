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В соглавном бою вечера бокса в Лас-Вегасе, украшением которого должен стать реванш тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, американский тяжеловес Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО) точным ударом с правой нокаутировал соотечественника Джеральда Вашингтона (20-4-1, 13 КО).

Развязка поединка наступила в шестом раунде, когда Мартин отправил в нокдаун соперника тяжелейшим левым хуком. Вашингтон сумел подняться на ноги, но был настолько потрясён, что рефери не разрешил продолжать ему поединок.

Также в андеркарте турнира российский боксёр полусреднего веса Петрос Ананян победил единогласным решением судей пуэрториканца Субриэля Матиаса.

Как сообщал NEWS.ru, в главном бою вечера на турнире в Новой Зеландии местный боец Дэн Хукер победил по очкам Пола Фелдера.