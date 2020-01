На пресс-конференции и дуэли взглядов с участием Макгрегора и Серроне фанаты ожидали очередного взрыва треш-тока со стороны харизматичного ирландца, однако бывший чемпион UFC в двух весовых категориях был предельно спокоен и дипломатичен. Конечно, он отметил, что нокаутирует соперника, и в клетке прольётся кровь, но при этом отдал и дань уважения Серроне. Более того Конор выглядел настоящим бойцом, который серьёзно относится к предстоящему поединку, а не актёром, играющим заранее определённую роль.

