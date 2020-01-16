В предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе состоится одно из самых ожидаемых событий в мире смешанных единоборств — возвращение в октагон Конора Макгрегора. Самый известный боец смешанных единоборств проведёт поединок в полусреднем весе против крепкого ветерана UFC Дональда Серроне. Американский «Ковбой» считается идеальным соперником для Макгрегора, так как в основном предпочитает драться в стойке, а Макгрегор имеет преимущество над соперником в скорости. В случае победы Конор станет запасным претендентом на титул в лёгком весе, если Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон не смогут выйти на бой.

На пресс-конференции и дуэли взглядов с участием Макгрегора и Серроне фанаты ожидали очередного взрыва треш-тока со стороны харизматичного ирландца, однако бывший чемпион UFC в двух весовых категориях был предельно спокоен и дипломатичен. Конечно, он отметил, что нокаутирует соперника, и в клетке прольётся кровь, но при этом отдал и дань уважения Серроне. Более того Конор выглядел настоящим бойцом, который серьёзно относится к предстоящему поединку, а не актёром, играющим заранее определённую роль.

Однако при том, что порой трудно понять, где ирландцем движут искренние чувства, а где игра на публику, в случае с Серроне у него нет жёсткой личной конфронтации, как это было с Хабибом Нурмагомедовым. Дело в том, что Серроне своим преданным отношением к делу, джентльменским поведением в клетке и за её пределами снискал себе уважение многих бойцов, и Макгрегор не стал исключением. Он искренне уважает Серроне и при этом понимает, что он не является его соперником ни в сражении за пояс, ни в борьбе за статус главной звезды UFC.

Именно такого мнения придерживается специалист в области невербального поведения, автор YouTube-канала «mental» Сергей Бубович, который просмотрел дуэль взглядов и объяснил спокойное поведение ирландца.

Если оценивать невербальное поведение, оно вполне спокойное, дружеское. В битве взглядов он держится уверенно, подал руку, спокойно, без наездов, без вторжения в личную зону. Он даже в отличие от своего соперника, не просто поздоровался, он проявил уважение, согнулся, что действительно интуитивно читается. Если простыми словами, мне кажется, что Конор устал, либо решил поменять немного стратегию. Плюс, конечно, Серроне не вызывает никаких эмоций, нет смысла создавать вокруг этого шумиху, потому что американец не представляет серьёзного значения для Макгрегора. Соответственно, у него возникает вопрос, зачем я буду тратить силы и эмоции и производить какой-то фурор. Для него это просто этап, чтобы добраться до более значимого противника, где он проявит все эмоции, где нужно создавать резонанс для боя. В случае с Серроне здесь такого нет, потому что он как минимум не видит угрозы и не серьёзно относится к сопернику. Сергей Бубович специалист в области невербального поведения, автор Yutube-канала «mental» специалист в области невербального поведения, автор Yutube-канала «mental»

Эксперт убеждён, что когда Конору достанутся более значимые соперники, то он «будет демонстрировать прежнюю модель поведения, а с Серроне «пока нет причин вести себя более эмоционально». Несмотря на свой медийный образ, который транслирует ирландец аудитории, вызывая эпатаж и производя эмоции на публику, по мнению Бубовича, в действительности Конор может быть достаточно адекватным, спокойным и уравновешенным.

Поэтому в ситуации с Серроне имеет место быть, что он транслирует своё искреннее состояние, потому что всё-таки у него после боя с Хабибом Нурмагомедовым был достаточно длительный перерыв. И даже когда зашли разговоры о повторном бое с Хабибом, в целом, пыл его уже был снижен, — отметил Бубович.

В прошлом году Макгрегор приезжал в Москву, где провёл пресс-конференцию, побывал на передаче «Вечерний Ургант», и по словам, эксперта, он был в спокойном состоянии.

Вроде бы он произносил какие-то провокационные фразы, но если мы будем рассматривать эмоции и невербальное поведение, то не было искреннего переживания. То есть говорил ради галочки. Понятно, что он всегда придерживался определённой стратегии поведения, но эта стратегия не вызывает у него уже эмоции. Это первый момент, который заключается в том, что в целом он уже поменял свою модель поведения. Ещё раз повторюсь, он мог от этого устать, либо просто поменять модель поведения, — подчеркнул эксперт.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор twitter.com/ufcnews/Global Look Press

Бубнович также не исключил, что образ действия Конора изменился ещё из-за того, что и отношение к нему поменялось после проигрыша Нурмагомедову, и Макгрегор «понимает, что вести себя таким образом сейчас, — не лучший вариант».

Но я всё же придерживаюсь мнения, что это его искренняя модель поведения, — сказал он.

Правда, по словам эксперта, возможно, есть и другие факторы, которые объясняют его манеры. Например, ему просто менеджер сказал, чтобы он «не производил шума и не выражал эмоции».

Возможно, такое отношение пойдёт ирландцу на пользу, так как в проигранном бою с Хабибом он выглядел немного растерянным и недостаточно подготовленным тактически, так как на протяжении трёх раундов мы не увидели от него ни одного сюрприза. Нурмагомедов сумел залезть к нему под кожу и вывести из психологического равновесия, а в случае с Серроне Макгрегор понимает, что это важная и необходимая ступень на пути к возвращению на вершину и получению права на очередной мегабой.