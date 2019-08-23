https://static.news.ru/photo/f2a32e32-c576-11e9-99e8-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается вернуть свой чемпионский пояс вне зависимости от того, кто будет его соперником.

Так много боёв для меня! Поэтому не имеет значения, с кем драться, — приводит слова Макгрегора ESPN.

Также 31-летний спортсмен объяснил, почему проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.

Тренировочный процесс проходил неправильно. Единственная причина, по которой он оказался в доминирующей позиции, заключалась в том, что я отнёсся с неуважением к нему, так как он постоянно бегал по клетке, — сказал он.

Кроме того, ирландец заявил, что не слышал, как соперник разговаривал с ним в клетке.

Он говорил, что разговаривал со мной в клетке, но я не слышал даже шёпота. Я извлёк много опыта из прошедшего боя и готов вернуться и взять реванш, — заключил боец.

Макгрегор извинился за инцидент в ресторане, писал News.ru.