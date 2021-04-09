Макгрегор пообещал сделать Порье ринопластику

https://static.news.ru/photo/1963206e-99fa-11eb-afb5-96000091f725_660.jpg Конор Макгрегор Фото: vk.com/mcgregor_king

Ирландский боец, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как сложится его возможный третий бой с Дастином Порье. Пост он опубликован на своей странице в Instagram.

Вот мой прогноз. Я выиграю трилогию [у Порье] фронткиком в нос. Раунд номер четыре. Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику, — написал Макгрегор.

3 апреля NEWS.ru писал, что Макгрегор подтвердил бой с Порье 10 июля, однако официально дата поединка ещё не названа.

Для Конора и Дастина это противостояние станет третьим. Впервые они встретились в 2014 году: тогда победу одержал ирландец техническим нокаутом в первом раунде. Во втором поединке — в январе 2021 года — американец взял реванш, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

В активе Макгрегора 22 победы и пять поражений, у Порье — 27 побед и шесть поражений.