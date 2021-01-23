Макгрегор получит за бой с Порье гонорар в пять раз больше него

https://static.news.ru/photo/a3987b5e-5d27-11eb-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeff Bottari/Global Look Press

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заработает за бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби 24 января с Дастином Порье сумму в пять раз больше, чем гонорар американца, пишет Independent.

По данным издания, гонорар Порье за бой составит $1 млн, тогда как Макгрегор получит $5 млн. Как ожидается, сверх гонораров бойцы получат процент от продаж платных трансляций.

Однако и тут процент Макгрегора будет больше. Как прогнозируют аналитики, ирландец в общей сложности должен заработать на UFC 257 сумму около $20 млн.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Конор Макгрегор прокомментировал новость о возможном возвращении в октагон российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова. По словам ирландца, «мы достанем его», несмотря на его «обещание, данное матери». Макгрегор также добавил, что Хабиба необходимо лишить чемпионского титула.